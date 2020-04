Exclusief voor abonnees Ook thuis piekfijn: beautyverkoop maal drie 22 april 2020

00u00 0

Dat we massaal thuis werken en ons kot amper verlaten, betekent niet dat we er niet goed willen uitzien. Bij Zalando boomen de huidverzorgingsproducten. De webshop verkocht er de afgelopen weken drie keer zoveel. Vooral huidverzorging, nagel- en haarverzorging en schoonheidsaccessoires doen het goed. Detoxproducten, kaarsen, gezichtsmaskers en handzeep zijn eveneens veelgevraagd. Het hoeft ook niet te verbazen dat sweatshirts en trainingsbroeken dubbel zoveel werden verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, net als yogakledij en sokken. Een andere bestseller zijn slippers.