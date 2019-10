Exclusief voor abonnees Ook Thorup hoopt te verrassen: "Niet klagen over voorbereiding" 05 oktober 2019

00u00 0

Ten gevolge van een gecrasht vliegtuig in Lviv reisde AA Gent gisteren met een paar uur vertraging terug naar België, terwijl de voorbereiding op de topper tegen Club Brugge sowieso al kort is. "Het is vervelend dat we 's ochtends onze plannen meer dan eens moesten wijzigen", zegt Jess Thorup. "Eerst stuurden we de spelers terug naar hun kamer om nog een beetje te slapen. Daarna pakten we de trainingsspullen weer uit om naar de fitness te trekken, maar dan kwam weer het bericht dat we misschien toch rond 11 uur zouden kunnen vertrekken. Dan zijn we maar gaan wandelen. Maar het is wat het is, we gaan niet klagen. De rest van de dag stond vooral in het teken van herstel. Zaterdag focussen we helemaal op Brugge, dan zal ik ook zien in hoeverre iedereen klaar is. Maar ik wil met mijn sterkst mogelijke ploeg naar Brugge. We hebben elf matchen niet verloren, we gaan daar ons spel spelen. Misschien is dit het moment om voor een verrassing te zorgen." (RN)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis