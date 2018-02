Ook tandartsen geven te weinig uitleg over factuur 21 februari 2018

00u00 0

Ook bij de tandarts kan de rekening flink oplopen door de aangerekende erelonen - en bovendien zijn de artsen er niet transparant over, zo klaagt Test-Aankoop aan. Heel wat tandartsen hanteren niet de conventionele tarieven en laten hun patiënten in het ongewisse. Meer dan zeven op de tien patiënten zijn van mening dat ze te weinig info krijgen over de aangerekende kosten. Volgens Test-Aankoop zijn er verschillende redenen voor de soms hoge factuur. "De patiënt kan eerst en vooral niet voor alle prestaties een terugbetaling krijgen. En zelfs als er wel tussenkomst is van het ziekenfonds, gelden er soms nog arbitraire leeftijdsbeperkingen." Via een supplemententeller op de website van Test-Aankoop kan u kijken of er een supplement betaald is en worden de prestatiecodes op het getuigschrift omgezet in begrijpelijke taal.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN