Ook systeem van kleurcodes voor woonzorgcentra? 06 juli 2020

Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) wil dat ook woonzorgcentra kleurcodes krijgen - groen, geel, oranje en rood - afhankelijk van hoeveel besmettingen er zijn, net zoals in het onderwijs. "Wanneer er een tweede golf van Covid-19 zou komen, moeten we zorgen dat we niet elk van de 80.000 bewoners uit onze woonzorgcentra opnieuw in eenzame afzondering opsluiten omwille van een lokale infectiehaard", zegt hij. "Afhankelijk van de kleurcode in een zone verscherpen of versoepelen we de maatregelen en bezoekregelingen in een bepaald woonzorgcentrum."