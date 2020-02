Exclusief voor abonnees Ook Stybar wint zijn rit, Gaviria pakt 3de sprintzege 03 februari 2020

00u00 0

Deceuninck-Quick.Step was zaterdag nog maar eens aan het feest in Argentinië. Zdenek Stybar (34) won de zesde rit. Op het autocircuit van El Villicúm verraste hij het peloton met een aanval in de laatste kilometer. De Tsjech hield stand tot op de streep. "Tien dagen geleden waren we hier met de ploeg komen trainen", vertelde Stybar. "Komen spelen eigenlijk, we hebben wat op en af gereden. Ik had meteen door dat hier iets mogelijk was. Ik wist dat ik dit kon."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis