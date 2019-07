Exclusief voor abonnees Ook strand Zeebrugge krijgt rookvrije zone 10 juli 2019

Het strand van Zeebrugge krijgt deze zomer, in navolging van Bredene en Oostende, een strook waarop niet gerookt mag worden. Het gaat om het stuk tussen het Badengebouw, het sportstrand en de strandbib. Dat zal worden afgebakend met vlaggen. Verhoogde peukentegels geven strandgangers de kans om hun sigaret te doven en netjes weg te gooien. Redders en gemeenschapswachten zullen bezoekers op het verbod wijzen. "Maar beboeten gaan we niet doen", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "We maken bewust ook niet het hele strand rookvrij. Dat zou niet fair zijn tegenover rokende eigenaars van strandcabines. Mogelijk breiden we de zone in de toekomst wel nog verder uit." (BHT)