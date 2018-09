Ook straf: slechts één opgever (en vandaag nog één) 04 september 2018

Nog een opmerkelijke statistiek: de Vuelta telde tot gisteren nog maar één opgever, Maurits Lammertink. De Nederlander van Katusha-Alpecin kwam na rit 8 door ziekte niet meer aan de start met buikklachten. Eén uitvaller na negen ritten is erg opvallend na een wedstrijd waarin al stevig is gekoerst, waarin al behoorlijk veel is geklommen en waarin het ook erg warm is - vorige week zelfs even 42 graden. De voorbije tien jaar was 4 opgevers het minimum op de eerste rustdag. Vorig jaar stond de teller al op 19.

