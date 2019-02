Ook snoeihard voor 'Wonderboy', 'Bronstige Bonobo' en 'Machiavelli' 14 februari 2019

Over Stef Wauters

"Jong, vlot en glad: Wonderboy, 34 en nog maar journaalpresentator sinds twee jaar. Hij wordt nu schermgigolo. Exit Bavo, 'oudje' van 52, ons meest bekwame en kritische anker, sinds 1975 al, maar zonder friends in high places" "Wonderboy is wég, en kiest voor het geld, de macht en de 'uitdaging'. Baas én anker van het VTM-nieuws, geheel naar verwachting. Van mij dan, niet van hen, want het kot was te klein vanmorgen: de maniakale hoofdredacteur - wiens dagen geteld lijken - bijna in tranen. Wonderboy is weg met de 'bedrijfsgeheimen'"

HLN