Exclusief voor abonnees Ook snertseizoen voor RC Genk Uittredend kampioen eindigde slechts vijf keer lager 03 april 2020

KRC Genk, de uittredende landskampioen, beëindigt dit seizoen - officieus - op een zevende plek. Slechts vijf keer eerder in onze voetbalgeschiedenis deed een regerende kampioen slechter dan de Limburgers. Het 'record' is nog steeds in handen van Lierse, dat na de titel een jaar eerder, in 1961 pas twaalfde eindigde. De laatste keer dat een kampioen slechter deed dan Genk, was exact tien seizoenen geleden, toen Standard achtste eindigde nadat het een seizoen eerder onder Laszlo Bölöni de titel had gegrepen. (MVS/JSe)

