Ook sms-actie voor Mathis heeft eindmeet in zicht

24 september 2019

00u00 0 De Krant Na de geslaagde sms-actie voor de kleine Pia nadert ook de sms-inzamelactie voor kankerpatiëntje Mathis Geens (1,5 jaar) de eindmeet van 182.000 euro. Maar zijn we straks ook nog zo gul bij een derde, vierde of vijfde actie?

Ondanks een technisch probleem, waardoor schenkers gisternamiddag bij het versturen van 'Mathis' naar 6045 een foutmelding kregen, lopen de sms'jes sinds het voorbije weekend massaal binnen. De ouders van Mathis hebben 182.000 euro nodig voor een levensreddende immuuntherapie. Gisteren, voor het technische probleem optrad, waren al 60.000 sms'en van 2 euro verstuurd. De vzw Belgisch Kinderkanker Steunfonds, die de actie organiseert, haalde daarnaast via een Facebook-actie 50.000 euro op. Het bedrag is dus zo goed als zeker binnen.

Toont deze sms-actie voor Mathis aan dat 'Team Pia' de weg heeft bereid voor andere initiatieven die de Vlaming in de buidel doen tasten om kinderen in nood te helpen? En hoeveel rek zit er op onze gulheid? Communicatie- en marketingexpert Fons Van Dyck (Think BBDO) voorspelde vorige week nog dat een actie zoals die van 'Team Pia' niet makkelijk geëvenaard zou worden en dat er bij het publiek gewenning zou optreden. Het nieuws dat ook de sms-actie voor Mathis het doel haast heeft bereikt, ziet hij net als een gevolg van de sensibilisering rond Pia.

"'Team Pia' heeft mensen getoond dat crowdfunding kan werken, maar heeft ook kritische vragen opgeroepen: waarom kan dit voor Pia en niet voor anderen? In de aanloop naar grotere en bredere acties zoals Rode Neuzen Dag en De Warmste Week is dat een relevante vraag, en ik vermoed dat die acties opnieuw records zullen breken. Precies omdat ze niet op een individuele patiënt focussen. De actie voor Pia heeft ook aangetoond dat je resultaat boekt als je massaal in de bres springt. Anderen kunnen daar een graantje van meepikken."

Maar één keer per week

Van Dyck is ervan overtuigd dat er een kantelpunt komt, dat er een gevaar op overkill is. "Je kan maar één keer per week je goed hart tonen", meent hij. "Vroeg of laat verslapt onze aandacht. Kijk naar de Ice Bucket Challenge van vijf jaar geleden, de wereldwijde actie voor onderzoek naar ALS. Veel mensen lieten zich daarop inspireren voor gelijkaardige acties, maar het grote succes bleef toch uit." (LB/AVH)