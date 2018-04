Ook saunabezoekers stiekem gefilmd 17 april 2018

00u00 0

Met een camera in z'n horloge heeft een Belg stiekem naakte vrouwen gefilmd in een sauna in het Nederlandse Maarssen. Mark D. (51) is gisteren veroordeeld tot drie maanden cel. Hij werd op 8 oktober 2016 betrapt in 'SpaSereen'. Het viel een bezoekster op dat hij haar ongegeneerd aanstaarde en zijn horloge op haar en haar vriendinnen richtte. De politie werd verwittigd, waarop de vijftiger het gebouw verliet en zich in de bosjes verstopte. De agenten vonden hem snel en stelden vast dat zijn uurwerk voorzien was van een camera en geheugenkaartje. In de rechtbank beweerde D. dat het filmen "per ongeluk" gebeurde, maar de Nederlandse rechter hechtte geen geloof aan die uitleg. De man mag zich twee jaar lang niet meer in een sauna vertonen bij onze noorderburen. Controle daarop is echter zeer moeilijk - er bestaat geen nationale zwarte lijst. Mark D. heeft in ons land al een lang strafblad. Hij zat vast voor stalking, intimidatie en mishandeling. En op het moment van het saunaincident was hij voorwaardelijk vrij nadat hij brand gesticht had.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN