Ook Santini genoemd bij Nantes 20 juni 2019

Santini wordt in Franse media gelinkt aan Nantes, waar hij Appiah en mogelijk ook Trebel kan terugvinden. Als zijn vervanger wordt in de Turkse media de naam van Michael Frey van Fenerbahçe gesuggereerd. Ook RC Genk zou volgens diezelfde bronnen geïnteresseerd zijn in de Zwitserse spits die het voorbije seizoen in de Europa League twee keer scoorde in het Astridpark. (MJR)