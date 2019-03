Ook Rusland met kopzorgen 19 maart 2019

00u00 0

Niet alleen Roberto Martínez heeft blessurezorgen. Bij Rusland is Ilya Kutepov uitgevallen. De 12-voudige international van Spartak Moskou, die in principe in de basis zou starten centraal achterin, moet passen voor het eerste EK-kwalificatieduel in Brussel. Kutepovs ploegmaat bij Spartak, Roman Zobnin, is nog een twijfelgeval, maar de verwachting bij de Russische media is dat ook de centrale middenvelder forfait zal geven. (PJC)