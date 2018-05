Ook 'Roy' Larmit in beroep KASTEELMOORD 19 mei 2018

Ook Franciscus 'Roy' Larmit gaat in beroep tegen zijn veroordeling in de zaak van de moord op Stijn Saelens. Larmit, die door de correctionele rechtbank van Brugge werd veroordeeld tot 15 jaar cel, houdt zijn onschuld staande. Dat melden zijn advocaten. Het DNA van Larmit werd in februari 2015 gelinkt aan een spoor uit het dossier. De Tilburger verklaarde dat hij inderdaad optrad als chauffeur voor zijn oom Antonius van Bommel, maar ontkende dat hij wist wat die van plan was. Na de moord hielp hij wel om het levenloze lichaam van Saelens te begraven. Eerder gingen ook André Gyselbrecht (67), de opdrachtgever van de moord en schoonvader van Saelens, en tussenpersoon Evert de Clercq (54) in beroep. Ze kregen beiden 27 jaar cel.

