Ook roeselare en westerlo uit beker 27 augustus 2018

Na Oud-Heverlee Leuven zijn ook 1B-reeksgenoten Westerlo en Roeselare uitgeschakeld in de Beker van België. Westerlo ging zondag in de vijfde ronde met de billen bloot bij tweede amateurclub Duffel (3-0), terwijl Roeselare met 2-1 bij Olympic Charleroi (tweede amateur) verloor. Beerschot Wilrijk bekert wel voort, na een 0-2-zege bij Geel (eerste amateur). Vrijdag al vloog OH Leuven eruit bij Dessel Sport (3-1) uit de eerste amateurklasse. Vanavond komt met KV Mechelen in actie. Zij ontvangen Bergen. Morgen wordt in Tubeke geloot voor de zestiende finales. Ook de clubs uit de Jupiler Pro League (1A) gaan dan de trommel in. (BLG/RVD)