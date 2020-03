Exclusief voor abonnees Ook Richeze getroffen door corona 14 maart 2020

00u00 0

Naast Fernando Gaviria werd ook ploegmaat Maximiliano Ariel Richeze bij UAE Team Emirates getroffen door het coronavirus. Dat maakte de Argentijnse kampioen zelf bekend via zijn sociale media-accounts. Richeze werd net als Gaviria gediagnosticeerd met COVID-19 in de voorbije UAE Tour, waar hij de kamer deelde met de Colombiaanse sprinter. Beide renners verblijven nog steeds in quarantaine in Abu Dhabi. De ploeg is zeer karig met informatie. "Ik kan alleen maar bevestigen dat ze aan de beterhand zijn en dat we hopen dat ze zo snel mogelijk weer naar huis mogen om hun familie te vervoegen", zegt ploegleider Allan Peiper. "Voor het gros van de ploeg die in de UAE Tour aan de slag was, zowel renners als personeel, was dat gisteren en vandaag al het geval. Eindelijk, na twee bijzonder zware weken." (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis