Ook Red Panthers starten voorbereiding op Pro League HOCKEY 09 januari 2019

De Red Lions spelen volgende week hun eerste wedstrijd van de Pro League in Spanje, de hockeyvrouwen beginnen er een week later aan. Zij spelen op 26 januari, net als de Lions, in Argentinië. Ook daarna loopt het parcours van de Red Lions en Red Panthers gelijk met uitwedstrijden in Nieuw-Zeeland (1 februari) en Australië (3 februari). Red Panthers-bondscoach Niels Thijssen maakte gisteren zijn selectie van twintig speelsters voor die drie ontmoetingen bekend. Zijn er niet bij: Anouk Raes (geblesseerd) en Stephanie Vanden Borre (stopt tijdelijk met nationale ploeg). De Panthers spelen volgende week nog twee oefenwedstrijden tegen Duitsland, daarna gaat het op 17 januari richting Chili waar nog eens twee oefenduels op de affiche staan. Op 23 januari reizen de Panthers door naar Argentinië. (WWT)

