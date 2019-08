Exclusief voor abonnees Ook Red Dragon Verhees naar Polen 03 augustus 2019

00u00 0

volleybal

Na zeven seizoenen in de Italiaanse serie A verkast Pieter Verhees naar Polen. De Peltse middenman speelt er volgend seizoen voor Aluron Virtu Zawiercie, het nummer vier uit de voorbije Poolse competitie. De trainer bij Zawiercie is ook geen onbekende in België. De Australiër Mark Lebedew was in het seizoen 2005-2006 aan de slag bij Lennik. In totaal spelen dus vijf Red Dragons in de Poolse competitie: Sam Deroo (Kedzierzyn), Bram Van den Dries en Igor Grobelny (Warschau), Tomas Rousseaux (Rzeszow) en Pieter Verhees (Zawiercie). (KWP/BrV)