Ook Raad van State zegt: migratiepact al in september beslist 18 december 2018

Ons land had wel degelijk in september al beslist om het VN-migratiepact goed te keuren. Dat zegt nu ook de Raad van State. De beslissing die in de zogenaamde 'CoorMulti' - het overlegorgaan tussen kabinetten en overheidsadministraties - werd genomen, was wel degelijk bindend. Niemand vocht het besluit van de vergadering aan en niemand vroeg om het punt op de regeringstafel te brengen. Dat leidt Vlaams Belang-Kamerlid Filip Dewinter af uit het advies van de auditeur, gisteren tijdens de zitting van de Raad van State. Dewinter was naar het rechtscollege gestapt om de ondertekening van het VN-migratiepact door ons land te laten schorsen, aangezien één (toen nog) meerderheidspartij niet akkoord was. Dat zal niet gebeuren.

