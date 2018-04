Ook provincie had vragen over Gentse Optima-deal 04 april 2018

00u00 0

De provincie Oost-Vlaanderen heeft in 2005 al vragen gesteld bij de aanpassingen van de bouwhoogte op gronden van Jeroen Piqueur door het Gentse stadsbestuur. Twee zaken bleken onduidelijk: waarom werd de hoogte aangepast en wie tekende de plannen? Gisteren stelde burgemeester Daniël Termont (sp.a) op Twitter dat de opwaardering van de bouwgrond van Optima-topman Piqueur in volstrekte transparantie is verlopen. Hij gebruikte onder meer een reeks positieve adviezen van betrokken diensten om zijn verdediging kracht bij te zetten. Alleen blijkt dat de provincie Oost-Vlaanderen de wijziging van de bouwhoogte onvoldoende gemotiveerd vond en dat ze niet begreep wie die plannen eigenlijk had gemaakt. Op die laatste vraag werd bovendien een fout antwoord verspreid in de gemeenteraad. (JBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN