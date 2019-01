Ook protest in Antwerpen 18 januari 2019

Omdat ze niet in Brussel geraakten, verzamelde een honderdtal spijbelende jongeren op de Antwerpse Groenplaats. Ze waren voorzien van mondmaskers en spandoeken met slogans als 'We will all die together', 'There is no planet B' en 'Ooit nog iets verspillen, klets op uw billen'. "Sommige leerlingen mogen niet naar de hoofdstad van hun ouders of er zijn financiële redenen. We denken ook dat het klimaatprotest langer vol te houden is als het dichter bij huis georganiseerd wordt", aldus Warre Germis van het Stedelijk Lyceum Groenhout in Berchem. In Tongeren voerden scholieren actie voor hun eigen schoolpoort.