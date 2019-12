Exclusief voor abonnees Ook proficiat! 21 Walter De Donder 26 december 2019

Ahum ahum. Aan allen die CD&V-voorzitter geworden zijn, proficiat! Aan allen die dat niét geworden zijn, ook proficiat! De voorzittersrace bij CD&V bestond uit vele verrassingen, maar de drukst besproken figuur was zonder twijfel Walter De Donder (59) - al 10 jaar burgemeester van Affligem én al 30 jaar die van Samson & Gert. Eerst werd nog lacherig gedaan over zijn kandidatuur, maar met zijn parler vrai raakte De Donder een snaar bij veel landelijke CD&V'ers. Tot opluchting van de partijtop eindigde hij uiteindelijk derde. Maar De Donder, die naar eigen zeggen niet de ambitie heeft om in een parlement te gaan zitten, is niet van plan om zijn nationale megafoon te lossen. Zijn wekelijkse Facebook-livesessies 'Dag vrienden, hier ben ik. Wat kan ik voor u doen' lopen door. Wie kijkt, wordt met naam en toenaam begroet, waarna vaak een weetje volgt over de persoon in kwestie: dat Elise de moeder is van Gert, dat Guy in de fanfare speelt, dat Max in Kortrijk studeert en dat Griet waarschijnlijk iemand is van CD&V, waarvoor ook proficiat. (ARA)

