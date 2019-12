Exclusief voor abonnees Ook Pro League voorziet sancties 20 december 2019

00u00 0

Als makelaars zich niet aan het nieuwe reglement over tussenpersonen en het Clearing House houden, staan daar voortaan ook sancties van de Pro League op. Ook voor clubs, spelers en scheidsrechters zijn sancties voorzien. De procedure is dezelfde als bij rode kaarten voor spelers. Het is aan het Bondsparket om een vordering in te stellen bij de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond, die de strafmaat bepaalt. Voor makelaars voorziet het reglement een waarschuwing, een blaam, boetes tussen 2.500 en 50.000 euro, de schorsing van registratie, de intrekking van de licentie en het verbod tot registratie voor een bepaalde periode. Clubs kunnen een waarschuwing, een blaam, boetes tussen 2.500 en 50.000 euro of in geval van recidive een percentage op de tv-rechten, een transferverbod en verbod op aansluiting en zelfs een puntenaftrek krijgen. Voor spelers liggen de maximumboetes iets lager, tot 10.000 euro, maar zij kunnen ook een schorsing krijgen. Scheidsrechters tenslotte kunnen geschorst of geschrapt worden, ook voor hen zijn er boetes van 2.500 tot 10.000 euro. (RN)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis