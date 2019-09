Exclusief voor abonnees Ook prinsesjes verstoppen zich op hun eerste schooldag achter mama 06 september 2019

00u00 0

Niks spannender in het leven van een kind dan de allereerste schooldag. Gisterochtend brachten de Britse prins William en zijn vrouw Kate hun dochter Charlotte (4) voor het eerst naar school. De kleine prinses gaat vanaf nu naar Thomas's Battersea in Londen, waar grote broer George (6) al op school zit. Charlotte was duidelijk erg onder de indruk, want bij aankomst verstopte ze zich achter de rug van mama Kate. Maar zodra directrice Helen Haslem het gezin kwam begroeten, voelde de prinses zich al wat meer op haar gemak. De kleine Louis mag nog even bij mama en papa blijven, hij is nog maar één jaar.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis