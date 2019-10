Exclusief voor abonnees Ook Praet en Tielemans kunnen Liverpool niet stoppen 07 oktober 2019

00u00 0

Zeventien overwinning op rij in de Premier League, gespreid over vorig en dit seizoen. Perfect parcours. Ook een taai Leicester moest in het slot buigen voor Liverpool (2-1). Een controversiële strafschop in minuut 94. Dennis Praet stond opnieuw in de basis bij The Foxes, in de buurt van Youri Tielemans. Praet heeft pit. Veel loopwerk, kalm aan de bal en enkele scherpe tackles. Zien ze in Engeland graag. Tielemans incasseerde een gemene tik van Trent Alexander-Arnold op de achillespees, maar hij maakte wel de 90 minuten vol. Zijn beste vorm heeft hij nog niet helemaal te pakken. Divock Origi, met nieuw kapsel, mocht invallen. Sinds de laatste interland speelde hij, onder andere door een lichte enkelblessure, geen enkele keer meer dan 37 minuten. Eerste invaller bij Liverpool. (KTH)

