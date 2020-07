Exclusief voor abonnees Ook Portugal heeft z'n zatte Nederlanders 09 juli 2020

Tientallen Nederlandse scholieren hebben in Albufeira (Algarve) een boete gekregen nadat ze de coronaregels aan hun laars hadden gelapt. Ze hadden allen een plezierreisje geboekt bij GoGo Tours, de grootste touroperator voor Nederlandse jongeren. Toen ze samendromden op straat en in het openbaar alcohol dronken, greep de militaire politie in. De Nederlandse scholieren waren zich van geen kwaad bewust. "De politie in Portugal is gewoon heel streng", vond één van hen op de Portugese televisie. "Of we bang zijn voor corona? Nee, we zijn jong. We gaan er niet dood aan. We doen wel een mondmasker aan als dat moet", zei een ander fuifnummer.