Ook Portugal blijft branden: toeristendorpjes bedreigd 08 augustus 2018

Ook in Portugal blijven brandweerlui vechten tegen de bosbranden. Gisteren woedde het vuur al voor de vijfde dag op rij in de Algarve. In totaal vielen er 29 gewonden en werd er meer dan 16.500 hectare vernietigd. Door de wind en de hoge temperaturen werd gevreesd dat het vuur zich zou uitbreiden tot de toeristische trekpleister Portimao en andere dorpjes die populair zijn bij vakantiegangers. Op de stranden zien de toeristen de rookwolken, maar tot grootschalige evacuaties kwam het daar nog niet. Het hoofd van de nationale brandweervereniging vindt dat er chemicaliën ingezet moeten worden tegen de branden, in plaats van enkel blusvliegtuigen. Gisteren kwamen nog eens 100 extra brandweermannen naar de regio - in totaal zijn ze nu met 1.320. Voor vandaag wordt gehoopt op beterschap, aangezien er koelere temperaturen voorspeld worden.

