Ook Porto aast op Butez 06 juni 2019

Wie wil hem niet, is stilaan de vraag. Ook FC Porto heeft Jean Butez (23) nu op de radar. De Portugese topclub informeerde al officieel naar de transfervoorwaarden van de Moeskroen-doelman. Butez zelf is op de hoogte van de belangstelling, maar wil liefst in België blijven. Club Brugge, Standard en Antwerp tonen interesse, Moeskroen stelt zich voorlopig op als een harde onderhandelaar. Het droomt van minstens drie miljoen euro. (PJC/SJH)