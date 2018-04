Ook Porte verkent kasseien: "Cobbles suck" 19 april 2018

00u00 0

Na onder anderen de klimmers van Movistar en Vincenzo Nibali is ook Richie Porte - samen met Greg Van Avermaet de kasseien gaan verkennen in Noord-Frankrijk. De Australiër van BMC bereidde zich zo voor op de gevreesde negende rit in de Tour van komende zomer. In die rit zullen de renners een twintigtal kilometer kasseien moeten verorberen. En Porte is duidelijk niet de grootste fan. "Ik vind kasseien maar niks. Respect voor de mannen die het makkelijk doen lijken om ze te bedwingen. Want het is zeker niet simpel", schreef Porte op Twitter. (TLB)