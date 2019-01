Ook poederbrief voor Tommelein 08 januari 2019

Nadat eerder Theo Francken (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) een poederbrief kregen, was gistermorgen Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) aan de beurt. De brief was geadresseerd aan het stadhuis, maar werd onderschept in het verdeelcentrum van bpost. De enveloppe was namelijk half geopend. De politie liet het verdeelcentrum ontruimen en haalde DOVO en de civiele bescherming ter plaatse. Volgens bpost werden vier personeelsleden even in quarantaine gehouden in het EHBO-lokaal, tot uiteindelijk bleek dat het verdachte poeder bloem was, net zoals bij Francken en Beke. "Het is niet de eerste keer dat ik dergelijke bedreigingen ontvang", reageert Tommelein. "Ook al was de inhoud onschuldig, dit soort intimidatie kan niet door de beugel." De politie onderzoekt wie de afzender is. (BBO)

