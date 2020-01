Exclusief voor abonnees Ook Paul Marchal deelt kinderfoto's van vermoorde dochter 04 januari 2020

Paul Marchal volgt het voorbeeld van Gino Russo, vader van de vermoorde Mélissa, en deelt oude kinderfoto's van zijn dochter An. Hij roept lotgenoten op om hetzelfde te doen. "We krijgen er onze kinderen niet mee terug, maar het plaatst hen wel weer op de voorgrond." Gisteren bladerde Marchal samen met ons door zijn fotoalbums. Daarin kleeft onder meer dit beeld van een 3-jarige An, op een driewieler thuis in Hasselt. "Ze was zot van verkleedfeestjes. Wij lieten dat alleen toe op carnaval, maar daar vond ze de rest van het jaar altijd wel een oplossing voor. Zoals hier: met de muts van de ene bomma als cowboyhoed op haar hoofd, en de sjaal van de andere bomma als cape om zich heen gewikkeld." (IBO/DSS)

