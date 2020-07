Exclusief voor abonnees Ook Paola en Albert steunen lokale horeca Paling in het groen en dame blanche: 06 juli 2020

In café d'O in het Antwerpse Sint-Amands schoven vrijdagavond niemand minder dan koning Albert en koningin Paola aan tafel. Onder meer de lokale specialiteit paling in het groen, een pasta met king crab en een dame blanche gingen vlot naar binnen. "Enkele dagen voordien was ik na de shift nog tegen het personeel bezig over het bezoek van Filip en Mathilde aan een brasserie in Merchtem. Dat het zo'n mooi gebaar was van het koningskoppel. Een dag later kreeg ik telefoon van een 02-nummer. 'Hallo, met de secretaris van koning Albert en koningin Paola hier.' Gaan ze nu echt een grapje uithalen met mij, dacht ik", lacht Annick. "De secretaris had graag iets gereserveerd voor vrijdagavond halfacht, met zicht op de Schelde. Vrijdagavond om halfacht stipt kwamen ze hier aan. Albert, Paola en twee Italiaanse familieleden, met in hun zog een aantal veiligheidsmensen." Het gezelschap genoot na het eten van de ondergaande zon aan de Schelde, waarvan Albert duchtig foto's nam, en trok dan naar het graf van dichter en kunsthistoricus Emile Verhaeren.

