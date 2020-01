Exclusief voor abonnees Ook Oxfam Brugge gehackt: daders eisen één bitcoin 15 januari 2020

00u00 0

Hackers slaan niet alleen toe bij grote bedrijven. Zo is Oxfam Wereldwinkel Brugge het slachtoffer van een cyberaanval. "Ze legden ons intern systeem plat en vragen één bitcoin om alles te deblokkeren. Omgerekend is dat zo'n 7.600 euro", zegt Wim Spanhove. De hacking dateert vermoedelijk van zondagnacht. "Via een anoniem nummer hadden we al contact met de daders. We zijn evenwel niet van plan om te betalen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis