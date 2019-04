Exclusief voor abonnees Ook Origi naar halve finale 18 april 2019

Geen problemen voor Liverpool gisteren in Porto. Na een 2-0-zege in de heenwedstrijd dwongen de Reds moeiteloos de kwalificatie af voor een nieuwe halve finale (1-4), deze keer tegen FC Barcelona. Rode Duivel Divock Origi maakte deel uit van de basiself - Klopp gunde Firmino rust. Na een bleke eerste helft, waarin Mané de Engelsen op voorsprong bracht, werd Origi evenwel naar de kant gehaald. Zijn vervanger Firmino pikte na de rust wel zijn doelpuntje mee nadat eerder in de tweede helft ook Salah had gescoord. Voor de vijfde keer in een Champions League-match scoorde het aanvalstrio van Klopp elk een doelpunt. In de slotfase plaatste Van Dijk het orgelpunt, tussendoor had Militao gemilderd namens het elftal van Sergio Conçeicao, dat nooit echt aanspraak maakte op de eerste halve finale sinds 2004. (TTV)FC Porto: Casillas; Eder, Pepe, Felipe, Alex Telles; Danilo, Otavio (46' Tiquinho), Herrera; Corona (78' Santos), Marega, Brahimi (81' Costa)

