Ook oppompverbod in West-Vlaanderen? 09 juli 2019

Na Antwerpen komt er mogelijk ook een algemeen captatieverbod in West-Vlaanderen. Gouverneur Carl Decaluwé zal daar morgen over beslissen op het wekelijkse 'droogteoverleg' met deskundigen. In de Zuidijzerpolder mogen landbouwers vanaf vandaag al geen water meer oppompen. Het bestuur van de polder in Lo-Reninge zegt dat het tot die beslissing gedwongen wordt door de aanhoudende droogte en het kritieke peil in enkele waterlopen. Alle captatievergunningen voor de beregening van gewassen vanuit onbevaarbare waterlopen zijn er voor onbepaalde tijd geschorst. Captatie vanuit bevaarbare waterlopen, zoals de IJzer, mag wel nog.