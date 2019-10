Exclusief voor abonnees Ook operatie voor Kompaore 31 oktober 2019

00u00 0

Alsof de duivel ermee gemoeid is. Nathanio Junior Kompaore, de nieuwe 18-jarige Burkinees van Anderlecht, heeft een knieblessure. Hij moet een operatie ondergaan aan de kruisbanden en zal maanden buiten strijd zijn. Bedoeling was om Kompaore, die overkomt van Salitas in zijn thuisland, te integreren bij de B-kern, maar dat moet nu dus even wachten. (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu