Ook op z'n twee nieuwe scholen klachten over handtastelijke leraar 08 juni 2019

Twee Vlaams-Brabantse scholen hebben een leerkracht geschorst die terechtstaat voor de aanranding van vijf leerlingen op zijn vorige school, in Heverlee. De Vrije Basisschool in Sterrebeek en het Sint-Lambertuscollege in Nossegem wisten helemaal niet dat het gerecht invaller S.K. (36) vervolgt voor ongewenste aanrakingen van 9-jarige meisjes, tot er in deze krant een artikel verscheen over de rechtszaak. En nu komen ook op de scholen waar hij nadien aan de slag ging klachten van meisjes naar boven. De leraar houdt vol dat hij met zijn "onderwijsstijl" louter "warmte wilde creëren" in de klas en geen seksuele intenties had. (KAR/SRB)