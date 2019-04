Exclusief voor abonnees Ook op strand De Panne mag je niet meer roken 04 april 2019

Na Bredene en Oostende zal nu ook De Panne in juli en augustus een rookvrije zone op het strand afbakenen. "We vinden nog te veel peuken in het zand en bovendien merken we dat veel vakantiegangers het storend vinden als er gerookt wordt op het strand", motiveert burgemeester Bram Degrieck zijn beslissing. "Bij de redderspost worden strandvuilbakjes uitgedeeld waarin peuken gedeponeerd kunnen worden én er staan vuilnisbakken op het strand. Maar dat is blijkbaar allemaal niet voldoende." (GUS)