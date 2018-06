Ook op Antarctica wordt het zomer 22 juni 2018

En dat vierden ze daar op de zuidpool met een traditioneel 'midwinterfeest'. Al bibberend - het was er -22 graden - klonken deze Australische onderzoekers op het einde van de duistere weken en verwarmden ze zich aan de gedachte dat er nu eindelijk opnieuw dagen mét zonlicht aankomen. De dapperste van de bende waagde zich zelfs heel even aan een 'pinguïnduikje' in het ijs.

HLN

