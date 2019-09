Exclusief voor abonnees Ook onze stormen krijgen voortaan namen 07 september 2019

Net als in Amerika, gaan ook wij onze stormen met code oranje of rood voortaan een naam geven. Dat heeft weerman David Dehenauw, hoofd Voorspellingen bij het KMI, gisteren bij de start van het nieuwe stormseizoen beslist. België stapt zo mee in het initiatief van de Europese weerdiensten. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Portugal geven hun stormen al namen. "Het land waar een storm het eerst code oranje bereikt, kiest de naam. Omdat onze stormen veelal eerst in Frankrijk, Engeland of Ierland aan wal gaan, is de kans dat die eer ons te beurt valt eerder klein."

