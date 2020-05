Exclusief voor abonnees Ook onze journaliste twijfelde of ze haar zoon naar school zou sturen: “Vandaag staat haaks op zijn hele opvoeding” Nadine Van Der Linden

15 mei 2020

00u00 32 De Krant Je kind naar school sturen, eigenlijk is het een evidentie. Toch heeft onze journaliste Nadine Van Der Linden zoals veel ouders getwijfeld of ze haar kind weer naar het eerste leerjaar zou brengen. "Niet uit angst voor corona, maar omdat ik hem altijd heb willen meegegeven dat hij zich op zijn gemák mag voelen in deze wereld. Dat zijn vriendjes er zijn om op te steunen. Dat hij straks meteen een thermometer tegen zijn hoofd krijgt en snel voorbij andere kindjes moet, staat haaks op zijn hele opvoeding."

Ja. Neen. Of toch, ja. Of neen. Uiteindelijk wordt het ja. Ik ga hem sturen, mijn zoon van 6. Al was het maar uit respect voor zijn goeie school en uit dankbaarheid voor zijn juf, die de voorbije weken zijn taakjes zelfs aan huis kwam brengen. Het moet maar eens gedaan zijn met dat preteachen en dat ritme van videofilms, appelpartjes en een rondje op de step - hij gáát. Maar na ons afscheid zal ik ik niet, zoals dat na elke grote vakantie gebeurde, naar huis huppelen. 'Yes! Tijd voor mezelf! Koffietje met de vriendinnen!' Ik zal met een onbestemd gevoel het einde van de eerste schooldag afwachten. Dat einde valt trouwens om 11 uur nu.

Ben ik bang dat mijn kind besmet raakt? Neen. De cijfers zijn wat ze zijn: het virus lijkt onder kinderen geen moordenaar. Bang dat hij ons gezin besmet? Neen. Ik leef volgens het principe dat ik doe wat ik kan, en 'que sera sera'. Wel heb ik moeite met de beelden die op zijn netvlies komen. Zijn vertrouwde juf achter het nieuwe normaal, een mondmasker. Uit de weg blijven van oudere leerlingen, waar hij zich soms overmoedig mee wou meten. Niet langer behoort hij tot klas 1B maar tot een bubbel, volgens een strak afgebakende route. De klas is gesplitst, hij zit niet bij zijn beste vriendje. Allicht zou het weinig uitmaken, de banken staan sowieso uit mekaar. Mensen, wat is de wereld veranderd. Gisteren heb ik nog eens de foto's bekeken van zijn laatste klasuitstap: naar de boerderij, wat voor zesjarigen een hoogdag buiten categorie is. Samengetroept stond het klasje toen rond een tractor. In trosjes lagen ze op de hooizolder, met nog geen anderhalve céntimeter afstand. Kinderen leunen en steunen op mekaar, in veel opzichten. Dat is voorbij - slechts tijdelijk, maar ik heb het er lastig mee.

