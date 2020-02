Exclusief voor abonnees Ook online gaat het er bits aan toe 17 februari 2020

De strijd om de perceptie - wiens schuld was het nu eigenlijk dat Koen Geens vrijdag zijn ontslag ging aanbieden bij de koning? - werd afgelopen weekend ook op sociale media gespeeld. Na de persconferentie van Geens deelde PS-voorzitter Paul Magnette een reeks memes - grappig bedoelde afbeeldingen - en cartoons op zijn Instagram Stories. Zo was er een cartoon van zichzelf als voodoopop en een afbeelding waarop hij gemarteld wordt. Opvallendst was echter de meme die moest aantonen dat CD&V zélf Koen Geens had afgeschoten, waarna de partij zich afvroeg: 'Hoe kan de PS ons dit aandoen?'

