Ook ondergronds lavameer houdt huis op Hawaï 15 mei 2018

Vulkaan Kilauea op het eiland Hawaï blijft maar tekeer gaan. Sinds 1 mei zijn al 36 gebouwen vernield door de lava, die meer dan 1.000 graden heet is. Het spul komt niet enkel uit de krater, maar borrelt ook uit een ondergronds lavameer gewoon door de aardkorst omhoog (foto inzet). En het einde is nog niet in zicht, zo vrezen geologen. Afgelopen weekend werd het Nationaal Vulkaan Park dan ook gesloten voor bezoekers. "Je wil niet in de buurt zijn als er rotsblokken van 10 ton tegen 200 km per uur worden uitgebraakt", zegt de lokale vulkaancoördinator Charles Mandeville. De vorige uitbarsting van de Kilauea - Haïtiaans voor 'uitspuwen' - dateert van 1983, en toen duurde het 88 dagen. (PhG)

