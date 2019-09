Exclusief voor abonnees Ook Oleksandrija wint met 2-0 EUROPESE TEGENSTANDER AA GENT 30 september 2019

Oleksandrija - donderdag de tegenstander van AA Gent in de Europa League - won zaterdag met 2-0 thuis van FC Lviv. Banada scoorde voor rust, Bezborodko legde in de slotminuut de eindstand vast. Met 16 op 27 blijft Oleksandrija bovenaan meedraaien in de Oekraïense Premier League, weliswaar op ruime afstand van het ongenaakbare Shakhtar Donetsk. (RN)