Exclusief voor abonnees Ook OHL trekt naar het BAS 09 juni 2020

00u00 0

Net als Beerschot dat eerder deed, komt ook OH Leuven als belanghebbende partij 'vrijwillig tussen' bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in de procedures die door Waasland-Beveren aanhangig werden gemaakt. "Zo willen wij onze rechten vrijwaren en onze belangen verdedigen aangezien in deze zaken de rechtsgeldigheid van de beslissingen van de Pro League en van de KBVB omtrent competitieformat, stijgers en dalers en de speelgerechtigheid van spelers zullen behandeld worden", laat OHL op zijn website weten. (HML)