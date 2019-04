Exclusief voor abonnees Ook nog jongen van 15 vast voor filmpje kopschopper 10 april 2019

De politie heeft gisteren een vierde minderjarige opgepakt die betrokken was bij het kopschopincident waarbij een 59-jarige man zaterdag aangevallen en bestolen werd in het Antwerpse premetrostation Astrid. "Het gaat om een 15-jarige jongen", vertelt het Antwerpse parket. "Zondag werden al twee 17-jarigen opgepakt, maandag een 16-jarige. Dit drietal zit na voorleiding bij de jeugdrechter momenteel in een gesloten instelling." De 15-jarige verdachte, die de 17-jarige kopschopper aangemoedigd zou hebben, verschijnt vandaag voor de jeugdrechter. Die zal over zijn lot beslissen. Het parket vraagt dat ook hij in een gesloten instelling geplaatst wordt. (KSN)