Ook NMBS zit in lopende zaken 09 januari 2019

Het langverwachte beheerscontract tussen de regering en de NMBS komt er allicht niet meer voor de verkiezingen. Die overeenkomst moet bepalen hoe duur een ticket mag zijn, hoe stipt de treinen moeten rijden en hoeveel de topmanagers mogen verdienen. Daarnaast zet ze de lijnen uit voor de toekomst. Zo bevat de huidige versie plannen voor een Eurostar-halte in Antwerpen en een nieuwe compensatieregeling bij vertragingen. Sinds 2012 draait elke poging om een nieuw contract op te stellen uit op een sisser. Het spoor zit al zes jaar in lopende zaken. En dat zal dus nog even blijven duren, zo melden verschillende bronnen bij het spoor en in de Wetstraat aan 'De Morgen'. Nu de regering in lopende zaken zit, mag ze al helemaal geen nieuwe contracten meer aangaan.

