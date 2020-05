Exclusief voor abonnees Ook nieuwe muziek van Bob Dylan en The Rolling Stones 20 mei 2020

Neil Young is niet de enige eerbiedwaardige grijsaard die met nieuw werk komt. Enkele weken geleden kondigde Bob Dylan (78) al aan dat hij ook op 19 juni een nieuwe plaat uitbrengt: 'Rough and Rowdy Ways'. Het is z'n eerste album in acht jaar. Ook The Rolling Stones (met een gemiddelde leeftijd van 75,5 jaar oud) werken volop aan nieuwe muziek. De single 'Living In A Ghost Town' is er al - hun eerste nummer sinds 2016 -, op de plaat is het voorlopig nog even wachten. (SDE)