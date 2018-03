Oók niet gezond: te veel voedingssupplementen 28 maart 2018

00u00 0

De Hoge Gezondheidsraad uit kritiek op de recente herziening van een KB waardoor voedingssupplementen die op de Belgische markt zijn toegelaten, gehaltes aan nutriënten mogen bevatten die ver boven de voedingsbehoeften liggen. "Bovendien moedigt reclame een ongebreideld gebruik aan, en dat kan nadelige effecten hebben", waarschuwt de raad. Het KB werd herzien om te voldoen aan Europese bepalingen. Daarbij heeft de wetgever alleen gekeken naar de grenzen voor maximale inname zonder risico op toxiciteit. Vanuit voedingsoogpunt geeft dat aanleiding tot verrassende situaties. Zo kan een te hoge inname van jodium bij sommige mensen schildklieraandoeningen veroorzaken. Dat risico is niet denkbeeldig, want de bakkers joderen al hun zout. De inname van hoge dosissen ijzer zou dan weer beter alleen gebeuren onder medisch toezicht, een overdosis kan schadelijk zijn. En terwijl een te hoge inname van vitamine C weliswaar geen risico inhoudt, laat het KB 1.000 mg per dag toe, terwijl de Hoge Gezondheidsraad de grens op 500 mg legt. "Die dagdosis ligt al hoog, want onze behoefte wordt geraamd op

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN