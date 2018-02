Ook ngo van Lady Di verwikkeld in seksschandaal 26 februari 2018

Medewerkers van de Britse ngo Mines Advisory Group (MAG), die zich inzet in de strijd tegen landmijnen, hebben in Congo geregeld vrouwen betaald voor seks. Dat heeft de organisatie zelf toegegeven. De Mines Advisory Group was een van de vele liefdadigheidsorganisaties waar prinses Diana zich voor inzette. Verschillende medewerkers in Congo bezochten regelmatig prostituees tussen 2011 en 2013. Een medewerker in Kinshasa had de verantwoordelijken van de organisatie daarvan op de hoogte gebracht, maar die deden niets. De organisatie heeft de beschuldigingen intussen toegegeven. De ngo heeft de klachten onvoldoende onderzocht, zegt een leidinggevende in 'The Sunday Times'.